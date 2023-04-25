Авторы Atomic Heart представили деревянные часы «Капсула» за ₽49 тыс.

Известная по Atomic Heart российская студия Mundfish совместно с компанией Past Indicator представила коллекционные часы «Капсула» для фанатов игры.

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Часы представляют собой настольную модель в виде пилюли, корпус которой сделан из ореха, венге, латуни с покрытием из золота, а также бетона и фотополимера. В качестве дисплея используются советские газоразрядные лампы ИН-12, которых, если верить производителю, во всем мире осталось всего 50 тыс. штук.

«Данная модель была создана величайшими умами СССР на базе предприятия 3826. Цель данной разработки заключается в том, чтобы рабочий человек всегда мог уследить за временем, невзирая на внешние факторы», – гласит описание часов «Капсула».

Устройство будет выпущено тиражом 1 тыс. штук. Каждый экземпляр, как утверждается, будет собираться вручную. Производитель обещает пять лет гарантии.