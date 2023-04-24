Создание God of War Ragnarok могло обойтись в 200 млн долларов

Шухей Йошида, глава PlayStation Indies, дал интервью изданию The Guardian, в котором были затронуты различные вопросы касательно игровой индустрии. Журналисты предполагают, что разработка приключения God of War: Ragnarok, которое продолжает оставаться в чартах продаж, могла стоить около 200 миллионов долларов.

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Для сравнения приводится сумма, затраченная на разработку третьей части God of War, вышедшей в 2010 году — 44 миллиона долларов. Речь об этом зашла после слов Йошиды о том, как низкобюджетная игра Journey от независимых разработчиков смогла побороться за титул «Игра года» с ААА-проектами.

Шухей также видит пользу в технологиях искусственного интеллекта. По его мнению, такие инструменты помогут большему числу людей стать авторами игр и значительно снизят затраты на разработку.