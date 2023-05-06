Собери свою игру: лучшие наборы LEGO на тему игр

LEGO и гейминг уже давно идут рука об руку: производитель конструктора регулярно выпускает тематические наборы, посвященные самым громким и известным проектам из мира игровой индустрии. Портал makeusof.com собрал лучшие наборы LEGO на тему игр.

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Самый большой набор из творческой коллаборации LEGO и Minecraft. Горная пещера состоит из 2863 деталей, двух миниатюр, нескольких криперов, волков, летучих мышей и скелетов. На первый взгляд набор похож на непонятное нагромождение кубов, однако поклонники Minecraft сходу различат множество приятных мелочей. The Mountain Cave включает в себя железную дорогу с вагонеткой и лифтом, небольшое убежище, пару источников лавы, стены из красного камня и плавильную печь.

LEGO

Ностальгический подарок любому геймеру, заставшему времена одной из величайших игровых приставок в истории. Реплика Nintendo Entertainment System состоит из 2646 деталей: из них предстоит собрать полноразмерные модели оригинальной консоли, контроллера, миниатюрного картриджа и телевизора, на котором запущена Super Mario. Геймпад можно даже «подключить» кабелем к приставке — последняя предусматривает реалистичный разъем. На телевизоре же сбоку есть небольшой рычажок, который можно прокручивать и наблюдать, как миниатюрный Марио преодолевает препятствия на экране.

LEGO

Nintendo 64 была ведущей платформой своего времени, и этот набор LEGO отдает дань ей дань уважения через отсылку к главной игре на приставке — Super Mario 64. Блок состоит из 2064 деталей, и поклонники классического платформера узнают многие уровни из оригинальной игры в миниатюре. Фигурки Марио и Луиджи можно докупить отдельно — они взаимодействуют со спрятанными в наборе звездами.

LEGO

Не все геймерские наборы LEGO играют на ностальгии по старым проектам: например, набор Tallneck был приурочен к выходу Horizon Forbidden West. Фигурка длинношея состоит из 1222 деталей: конечно же, миниатюрная Элой тоже входит в набор. Набор отличается поразительным уровнем проработки — огромный робот действительно выглядит как металлический зверь. Кроме того, в коробке можно найти подставку, чтобы собранную фигурку можно было поставить на видное место.

LEGO

Те, кто выросли в 1990-х, прекрасно помнят эпоху повальной популярности Соника. А геймеры наверняка прекрасно запомнили, пожалуй, самый узнаваемый уровень в истории синего ежа — Green Hill Zone. LEGO воссоздала его в видео диорамы из 1125 деталей. Приятные мелочи включают в себя набор пальм, мост-петлю, трамплин для прыжков, два бонусных телеэкрана, фигурки Соника, доктора Роботника, краба и божьей коровки. Кроме того, благодаря прозрачным деталям золотые колечки можно закрепить прямо «в воздухе».

LEGO

Конечно, ни одна коллаборация на тему Марио не может обойтись без главного злодея — Баузера. Его статуя в формате LEGO состоит из 2807 деталей и довольно подробно передает ключевые черты персонажа: от характерных шипов на панцире до способности метать огненные шары. Само собой, в набор также входит постамент и две башни, которые грозный Баузер может разрушить.

LEGO

Наконец, если статуя Баузера — слишком серьезный экспонат, с которым толком не поиграть, то воздушный корабль короля куп — совсем другой разговор. Набор состоит из 1152 деталей: его гораздо проще собрать, однако он является частью большей коллекции. Bowser’s Airship Expansion Set включает в себя пушку, блок POW и крутящуюся метлу, причем со всем этим можно взаимодействовать — но, к сожалению, только при наличии специальных фигурок Марио и Луиджи, которые приобретаются отдельно.