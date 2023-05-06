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Лучшие наборы LEGO на тему игр: от Minecraft до Super Mario и Horizon

LEGO и гейминг уже давно идут рука об руку: производитель конструктора регулярно выпускает тематические наборы, посвященные самым громким и известным проектам из мира игровой индустрии. Портал makeusof.com собрал лучшие наборы LEGO на тему игр.

Собери свою игру: лучшие наборы LEGO на тему игр
© LEGO

The Mountain Cave

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Самый большой набор из творческой коллаборации LEGO и Minecraft. Горная пещера состоит из 2863 деталей, двух миниатюр, нескольких криперов, волков, летучих мышей и скелетов. На первый взгляд набор похож на непонятное нагромождение кубов, однако поклонники Minecraft сходу различат множество приятных мелочей. The Mountain Cave включает в себя железную дорогу с вагонеткой и лифтом, небольшое убежище, пару источников лавы, стены из красного камня и плавильную печь.

LEGO

Nintendo Entertainment System

Ностальгический подарок любому геймеру, заставшему времена одной из величайших игровых приставок в истории. Реплика Nintendo Entertainment System состоит из 2646 деталей: из них предстоит собрать полноразмерные модели оригинальной консоли, контроллера, миниатюрного картриджа и телевизора, на котором запущена Super Mario. Геймпад можно даже «подключить» кабелем к приставке — последняя предусматривает реалистичный разъем. На телевизоре же сбоку есть небольшой рычажок, который можно прокручивать и наблюдать, как миниатюрный Марио преодолевает препятствия на экране.

LEGO

Super Mario 64 Question Mark Block

Nintendo 64 была ведущей платформой своего времени, и этот набор LEGO отдает дань ей дань уважения через отсылку к главной игре на приставке — Super Mario 64. Блок состоит из 2064 деталей, и поклонники классического платформера узнают многие уровни из оригинальной игры в миниатюре. Фигурки Марио и Луиджи можно докупить отдельно — они взаимодействуют со спрятанными в наборе звездами.

LEGO

Horizon Forbidden West: Tallneck

Не все геймерские наборы LEGO играют на ностальгии по старым проектам: например, набор Tallneck был приурочен к выходу Horizon Forbidden West. Фигурка длинношея состоит из 1222 деталей: конечно же, миниатюрная Элой тоже входит в набор. Набор отличается поразительным уровнем проработки — огромный робот действительно выглядит как металлический зверь. Кроме того, в коробке можно найти подставку, чтобы собранную фигурку можно было поставить на видное место.

LEGO

Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone

Те, кто выросли в 1990-х, прекрасно помнят эпоху повальной популярности Соника. А геймеры наверняка прекрасно запомнили, пожалуй, самый узнаваемый уровень в истории синего ежа — Green Hill Zone. LEGO воссоздала его в видео диорамы из 1125 деталей. Приятные мелочи включают в себя набор пальм, мост-петлю, трамплин для прыжков, два бонусных телеэкрана, фигурки Соника, доктора Роботника, краба и божьей коровки. Кроме того, благодаря прозрачным деталям золотые колечки можно закрепить прямо «в воздухе».

LEGO

The Mighty Bowser

Конечно, ни одна коллаборация на тему Марио не может обойтись без главного злодея — Баузера. Его статуя в формате LEGO состоит из 2807 деталей и довольно подробно передает ключевые черты персонажа: от характерных шипов на панцире до способности метать огненные шары. Само собой, в набор также входит постамент и две башни, которые грозный Баузер может разрушить.

LEGO

Bowser’s Airship Expansion Set

Наконец, если статуя Баузера — слишком серьезный экспонат, с которым толком не поиграть, то воздушный корабль короля куп — совсем другой разговор. Набор состоит из 1152 деталей: его гораздо проще собрать, однако он является частью большей коллекции. Bowser’s Airship Expansion Set включает в себя пушку, блок POW и крутящуюся метлу, причем со всем этим можно взаимодействовать — но, к сожалению, только при наличии специальных фигурок Марио и Луиджи, которые приобретаются отдельно.

LEGO
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