Русская хакерша EMPRESS показала новое изображение своего лица
Снискавшая огромную популярность после взлома Hogwarts Legacy русская хакерша EMPRESS поделилась с подписчиками своего телеграм-канала новым изображением собственного лица.
Как и в прошлый раз, девушка не стала деанонимизировать себя, публикуя реальное фото, а показала скриншот из игры Nioh 2. По словам EMPRESS, здешний редактор персонажей позволяет точно воссоздать ее черты лица.
EMPRESS, хакерша
«Это новое изображение моего реального лица, воссозданного в удивительно свободном редакторе персонажей из Nioh 2. Не обращайте внимания на шрам под глазом, в реальности у меня такого нет».
Ранее кто-то отправил EMPRESS одно из самых крупных пожертвований на взлом игры. Благодаря таким донатам, хакерша может выложить Dead Island 2 на торренты даже раньше, чем ремейк Resident Evil 4.