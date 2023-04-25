Хакерша EMPRESS показала новое изображение своего лица

Снискавшая огромную популярность после взлома Hogwarts Legacy русская хакерша EMPRESS поделилась с подписчиками своего телеграм-канала новым изображением собственного лица.

© Канал EMPRESS в Telegram

Как и в прошлый раз, девушка не стала деанонимизировать себя, публикуя реальное фото, а показала скриншот из игры Nioh 2. По словам EMPRESS, здешний редактор персонажей позволяет точно воссоздать ее черты лица.

EMPRESS, хакерша

«Это новое изображение моего реального лица, воссозданного в удивительно свободном редакторе персонажей из Nioh 2. Не обращайте внимания на шрам под глазом, в реальности у меня такого нет».