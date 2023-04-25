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Русская хакерша EMPRESS показала новое изображение своего лица

Снискавшая огромную популярность после взлома Hogwarts Legacy русская хакерша EMPRESS поделилась с подписчиками своего телеграм-канала новым изображением собственного лица.

Хакерша EMPRESS показала новое изображение своего лица
© Канал EMPRESS в Telegram

Как и в прошлый раз, девушка не стала деанонимизировать себя, публикуя реальное фото, а показала скриншот из игры Nioh 2. По словам EMPRESS, здешний редактор персонажей позволяет точно воссоздать ее черты лица.

EMPRESS, хакерша

«Это новое изображение моего реального лица, воссозданного в удивительно свободном редакторе персонажей из Nioh 2. Не обращайте внимания на шрам под глазом, в реальности у меня такого нет».

Ранее кто-то отправил EMPRESS одно из самых крупных пожертвований на взлом игры. Благодаря таким донатам, хакерша может выложить Dead Island 2 на торренты даже раньше, чем ремейк Resident Evil 4.

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