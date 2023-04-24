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В 2024 году по Call of Duty выйдет стратегическая настольная игра

Компания Arcane Wonders анонсировала стратегическую настольную игру, основанную на популярной видеоигровой франшизе Call of Duty. Об этом сообщает издание Polygon.

По Call of Duty выйдет стратегическая настольная игра
© Газета.Ru

Проект получил название Call of Duty: The Board Game. Он включит в себя карты, оружие, персонажей и другой контент из Call of Duty: Modern Warfare образца 2019 года. Arcane Wonders хочет воссоздать в своем проекте опыт видеоигр с «новыми механиками боя, движения и прямой видимости».

Разработчики намерены развивать Call of Duty: The Board Game в течение долгого времени. Например, в первом издании будет режим только на двух игроков, однако со временем появятся дополнения, способные расширить партию до четырех человек.

Сейчас Arcane Wonders собирает средства на разработку игры на Kickstarter. Релиз проекта для бэкеров запланирован на конец 2023 года, в рознице же новинка появится только в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Armored Core VI: Fires of Rubicon от FromSoftware может выйти уже в августе 2023 года.

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