По Call of Duty выйдет стратегическая настольная игра

Компания Arcane Wonders анонсировала стратегическую настольную игру, основанную на популярной видеоигровой франшизе Call of Duty. Об этом сообщает издание Polygon.

Проект получил название Call of Duty: The Board Game. Он включит в себя карты, оружие, персонажей и другой контент из Call of Duty: Modern Warfare образца 2019 года. Arcane Wonders хочет воссоздать в своем проекте опыт видеоигр с «новыми механиками боя, движения и прямой видимости».