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Названа дата выхода новой игры от разработчиков Dark Souls и Elden Ring

Игра про боевых роботов Armored Core VI: Fires of Rubicon от японской студии FromSoftware может выйти уже 25 августа 2023 года. Об этом сообщает известный инсайдер и автор портала Insider Gaming Том Хендерсон.

Названа дата выхода новой игры от разработчиков Dark Souls и Elden Ring
© From Software

По данным информатора, публично эта информация будет раскрыта в рамках шоу Summer Game Fest, запланированного на 8 июня.

Параллельно с сообщением Хендерсона китайский инсайдер Electric Rover Lu Xun опубликовал на игровом форуме A9VG новый тизер-постер игры. Из него следует, что новый трейлер Armored Core VI может быть представлен уже 28 апреля.

Неделей ранее новая игра FromSoftware получила возрастной рейтинг 12+ в Южной Корее. Обычно игры проходят данную процедуру за несколько месяцев до релиза.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – это новая игра от студии FromSoftware. Данный коллектив разработчиков известен прежде всего по трилогии Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Diablo IV будет концовка с финальным «кульминационным» боссом.

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