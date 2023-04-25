В League of Angels: Legacy стартовало праздничное событие в честь Пасхи
В бесплатной MMORPG League of Angels: Legacy, которая недавно появилась на платформе AG.ru, стартовало праздничное мероприятие в честь Пасхи.
Событие проходит с 24 по 30 апреля включительно, а игроков ждут различные тематические задания, особые скидки и наборы, магазин обмена и, конечно же, пасхальные яйца. Последние как раз можно будет обменивать на ценные и редкие товары или особые наборы.
Для сбора всех наград события потребуется повысить уровень инкрустации пасхальных яиц до максимального, а открытие дополнительных преимуществ позволит получить особые бонусы вроде уникальных обликов нарядов, оружия и крыльев.А если игрок забудет забрать свою награду, предметы отправят по почте до окончания события.
Список основных наград:
- Фрагмент Эммы;
- Самоцветы вечности;
- Атласы;
- Лунное облачение;
- Сундук рун на выбор;
- Случайный сундук магического круга.
А в список специальных наград входит оружие (Весенний меч), наряд (Дары Юности) и крылья (Сын коршуна и Чистота).
На самой платформе AG.ru можно найти и других представителей MMORPG или иных жанров — платформеров, приключений и не только. Кроме того, игроков ждут различные полезные гайды и рецензии остальных пользователей.