В League of Angels: Legacy стартовало праздничное событие в честь Пасхи

В бесплатной MMORPG League of Angels: Legacy, которая недавно появилась на платформе AG.ru, стартовало праздничное мероприятие в честь Пасхи.

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Событие проходит с 24 по 30 апреля включительно, а игроков ждут различные тематические задания, особые скидки и наборы, магазин обмена и, конечно же, пасхальные яйца. Последние как раз можно будет обменивать на ценные и редкие товары или особые наборы.

Для сбора всех наград события потребуется повысить уровень инкрустации пасхальных яиц до максимального, а открытие дополнительных преимуществ позволит получить особые бонусы вроде уникальных обликов нарядов, оружия и крыльев.А если игрок забудет забрать свою награду, предметы отправят по почте до окончания события.

Список основных наград:

Фрагмент Эммы;

Самоцветы вечности;

Атласы;

Лунное облачение;

Сундук рун на выбор;

Случайный сундук магического круга.

А в список специальных наград входит оружие (Весенний меч), наряд (Дары Юности) и крылья (Сын коршуна и Чистота).