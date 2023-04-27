Что мы знаем о новом бесплатном шутере Ubisoft

XDefiant, грядущий проект Ubisoft, получила немало издевок из-за странного анонса в 2021 году, однако сейчас об игре начинают говорить все чаще — и, как правило, в позитивном ключе. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре на данный момент.

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Что такое XDefiant

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XDefiant — это бесплатный соревновательный шутер от первого лица, рассчитанный на две команды по шесть игроков в каждой. Нюанс в том, что игроки управляют персонажами, принадлежащими к фракциям из разных игр Ubisoft. Судя по записям геймплея, XDefiant ощущается похожей на Call of Duty: она обладает примерно той же скоростью, time-to-kill, плоскими картами с ограниченной вертикальностью и настройкой снаряжения. Игра также имеет схожие режимы, построенные вокруг целей.

Какие фракции участвуют в XDefiant

Фракции в XDefiant выступают в качестве классов: они определяют, какой пассивной, активной и ультимативной способностью может пользоваться игрок. Фракции не привязаны к снаряжению, и их можно менять по ходу матча — как и экипировку. Изначально все доступные в игре фракции принадлежали к Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon и другим проектам по мотивам произведений Тома Клэнси, однако Ubisoft отказалась от этого решения и собирается расширять ростер регулярными обновлениями.

На данный момент в XDefiant представлены следующие фракции.

Либертад (Far Cry) . Партизаны из Far Cry 6. Их способности делают акцент на лечении: например, пассивный навык постепенно исцеляет ближайших союзников при помощи «заразительного духа свободы».

. Партизаны из Far Cry 6. Их способности делают акцент на лечении: например, пассивный навык постепенно исцеляет ближайших союзников при помощи «заразительного духа свободы». Фантомы (Ghost Recon) . Дезертиры из отряда «Призраков», ставшие наемниками. Они выполняют роль танков за счет дополнительного здоровья и развертываемых щитов.

. Дезертиры из отряда «Призраков», ставшие наемниками. Они выполняют роль танков за счет дополнительного здоровья и развертываемых щитов. Эшелон (Splinter Cell) . Бойцы поддержки и коллеги легендарного шпиона Сэма Фишера. Могут скрываться от противников, параллельно подсвечивая врагов союзникам.

. Бойцы поддержки и коллеги легендарного шпиона Сэма Фишера. Могут скрываться от противников, параллельно подсвечивая врагов союзникам. Чистильщики (The Division) . Бунтовщики, которые пытались очистить зараженный город в The Division огнеметами. Их способности сфокусированы на атаке — они все еще любят поджигать все, что видят.

. Бунтовщики, которые пытались очистить зараженный город в The Division огнеметами. Их способности сфокусированы на атаке — они все еще любят поджигать все, что видят. DedSec (Watch Dogs). Хакеры из Watch Dogs теперь вооружены гораздо серьезнее, однако они по-прежнему полагаются на взлом: в данном случае, взлом вражеских устройств, интерфейса и мини-карты.

Ubisoft

В XDefiant можно настраивать снаряжение

XDefiant позволяет подробно персонализировать экипировку: от оружия до специфических обвесов. Сам по себе арсенал стандартный: штурмовые винтовки, снайперские винтовки, дробовики, тяжелые пулеметы и ПП. Настройка оружия предлагает семь слотов — оптика, ствол, рукоять, дуло, переднее крепление, магазин и приклад.

Скорее всего, в XDefiant сразу будет кроссплей

Ubisoft рассчитывает продолжить добрую традицию многопользовательской игры между платформами и в XDefiant. По крайней мере, в текущих тестах кроссплей был, однако пока непонятно, получит ли он какие-либо ограничения на релизе.

XDefiant станет эксклюзивом Ubisoft Connect на ПК

Представитель Ubisoft заявил, что на ПК XDefiant будет доступна только в магазине Ubisoft Connect. Студия не рассказала, появится ли игра на других площадках в будущем, однако на релизе проект можно будет скачать только в официальном магазине компании. Тем временем, остальные игры Ubisoft можно найти в Steam и Epic Games Store.

Ubisoft

Когда выйдет XDefiant

Никакой информации о дате релиза игры нет: Ubisoft не называет даже приблизительное окно выхода проекта. Недавно проект прошел раунд закрытого тестирования, и на Twitch-трансляциях XDefiant выглядела достаточно отполированной. Конечно, есть небольшие сомнения насчет того, что можно называть «релизной версией», когда речь идет о бесплатном живом сервисе, но не исключено, что XDefiant может выйти в 2023 году.

Можно ли записаться на бета-тестирование XDefiant