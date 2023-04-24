У лучших футболистов в EA Sports FC 24 будут уникальные черты

Датамайнер и инсайдер под ником Fut Sheriff опубликовал новую информацию о грядущей EA Sports FC 24, которая заменит серию FIFA от Electronic Arts. По его данным, в проекте появится новая система черт футболистов, благодаря которой игроки будут ощущаться ещё аутентичнее, чем раньше.

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Как отмечает Fut Sheriff, разработчики стремятся придать известным футболистам уникальные черты и анимации, которые сразу же будут заметны на поле. Аналогичную технологию когда-то уже вводила Konami в Pro Evolution Soccer 2013, однако система затрагивала только самых известных футболистов того времени — Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.