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1 час назад

Гарнитура PlayStation VR 2 заметно подешевела в России

Чемпионат.com

23 марта до России добралась гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2. Стоимость шлема на старте составила 70 тыс. рублей при рекомендованной цене в €599 (около 53 600 рублей).

Гарнитура PlayStation VR 2 подешевела в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, устройство не пользуется большой популярностью, потому что сегодня DNS снизил стоимость PS VR 2 сразу на четверть — теперь его можно купить за 53 999 рублей. Самое интересное, что это уже не первая скидка в розничной сети — на прошлой неделе шлем продавался на 7 тыс. рублей дешевле базовой стоимости.

DNS

Ранее аналитическое агентство IDC сообщило, что первые продажи PlayStation VR2 оказались намного ниже ожиданий Sony. Из-за этого компания снизила прогноз по продажам шлема виртуальной реальности до 1,5 млн единиц до конца марта 2024 года.

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