Гарнитура PlayStation VR 2 подешевела в России

Судя по всему, устройство не пользуется большой популярностью, потому что сегодня DNS снизил стоимость PS VR 2 сразу на четверть — теперь его можно купить за 53 999 рублей. Самое интересное, что это уже не первая скидка в розничной сети — на прошлой неделе шлем продавался на 7 тыс. рублей дешевле базовой стоимости.