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Самую редкую игру для PlayStation 3 продали за рекордные 700 тысяч рублей

В минувшие выходные на аукционе продали самую редкую физическую копию игры для PlayStation 3 за почти 700 тысяч рублей, что стало рекордом для данной консоли.

Самую редкую игру для PlayStation 3 продали за рекордные 700 тысяч рублей
© Cq.ru

Речь идет о коллекционном издании Uncharted 2 Fortune Hunter, которое вышло тиражом в 200 штук и полностью пропало из публичной продажи около шести лет назад.

Набор включает в себя игру Uncharted 2: Among Thieves, коллекционный футляр в виде старинной книги с подписями разработчиков, точную копию кинжала Phurba с подставкой, журнал и CD с саундтреком к игре.

Примечательно, что в 2009 году набор Uncharted 2 Fortune Hunter можно было купить всего за 3 тысячи долларов.

Вот как выглядит его содержимое: Uncharted 2: Among Thieves вышла на PS3 в 2009 году и на PS4 в 2015-м.

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