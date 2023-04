Dead Island 2 возглавила свежий топ розницы в Британии

Вторую позицию топа заняла ещё одна новинка в лице Minecraft Legends, которая лучше всего показала себя на Nintendo Switch — 76% продаж. У PlayStation 19%, а у Xbox лишь 5%. Ещё одним новичком топа оказалась Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, причём ожидается, что скоро её сместят на фоне другого крупного релиза Switch — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.