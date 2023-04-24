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19 минут назад

Поползли первые слухи о Spider-Man 2 — в Сети раскрыли подробности «Человека-Паука 2»

Cq.ru

На популярном форуме 4chan анонимный инсайдер опубликовал первые подробности о готовящейся к выходу Marvel's Spider-Man 2.

В Сети раскрыли подробности «Человека-Паука 2»
Фото: Cq.ruCq.ru

По словам пользователя, он узнал эти сведения от одного из своих друзей, который знаком с тестировщиками «Человека-Паука 2».

Вот что аноним рассказал о сиквеле «Спайдермена»:

  • Сюжет стартует с того, что Питер Паркер и Майлз Моралес ищут серийного убийцу. Это начало конфликта с Крейвеном-Охотником
  • Симбиот подбирается к Питеру во время встречи с Гарри Осборном.
  • Норман Осборн нанимает Крейвена для охоты на Майлза.
  • Позже Крейвен отказывается от контракта из-за ограниченных возможностей в преступлениях. Он решает сам охотиться на пауков, и это бесит Нормана.
  • Приспешники Крейвена начинают совершать преступления по всему городу, чтобы выманить пауков.
  • В игре есть геймплей за Эдди Брока. Студия учла геймплей за Мери Джейн в прошлой части, и сиквеле будет меньше стелса. По сути, это будет симулятор ходьбы и наблюдения за пауками со стороны.

Сведения об игре очень ограничены и расплывчаты, поэтому не стоит забывать, что все это может быть фейком.

Marvel's Spider-Man 2 все еще не имеет точной даты релиза. Ожидается, что игра выйдет осенью 2023 года эксклюзивно для PlayStation 5.

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