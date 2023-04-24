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Авторы Horizon Forbidden West уже работают над «новым приключением Элой»

В свежем обращении студия Guerrilla Games упомянула про «новое приключение Элой» и грядущий онлайн-проект во вселенной.

Авторы Horizon Forbidden West работают над «новым приключением Элой»
© Игромания.ру

Речь идёт об объявлении новой должности директора студии Энджи Сметс, которая теперь займётся стратегией развития PlayStation Studios. Сама Сметс работала в Guerrilla почти 20 лет — бывшие коллеги поздравили её с новой позицией и пожелали дальнейших успехов.

Ещё в обращении отметили главных участников текущей команды по менеджменту и как раз вспомнили про следующую игру в серии Horizon. Дополнительных деталей о ней не раскрыли, однако анонс вряд ли станет большим сюрпризом для фанатов — ранее намёки на продолжение нашли в финале дополнения Horizon: Burning Shores.

Возможно, что над онлайн-проектом во вселенной трудится Studio Gobo, которая в прошлом помогала в разработке Redfall и Hogwarts Legacy.

Сама Horizon Forbidden West недавно оказалась в центре скандала — в свежем дополнении подтвердили нетрадиционную ориентацию Элой, после чего игроки обрушили рейтинг Burning Shores на Metacritic. Сейчас он составляет 3,2 балла (более 1100 оценок).

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