Авторы Horizon Forbidden West работают над «новым приключением Элой»

В свежем обращении студия Guerrilla Games упомянула про «новое приключение Элой» и грядущий онлайн-проект во вселенной.

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Речь идёт об объявлении новой должности директора студии Энджи Сметс, которая теперь займётся стратегией развития PlayStation Studios. Сама Сметс работала в Guerrilla почти 20 лет — бывшие коллеги поздравили её с новой позицией и пожелали дальнейших успехов.

Ещё в обращении отметили главных участников текущей команды по менеджменту и как раз вспомнили про следующую игру в серии Horizon. Дополнительных деталей о ней не раскрыли, однако анонс вряд ли станет большим сюрпризом для фанатов — ранее намёки на продолжение нашли в финале дополнения Horizon: Burning Shores.

Возможно, что над онлайн-проектом во вселенной трудится Studio Gobo, которая в прошлом помогала в разработке Redfall и Hogwarts Legacy.