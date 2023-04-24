Авторы Horizon Forbidden West работают над «новым приключением Элой»

Авторы Horizon Forbidden West уже работают над «новым приключением Элой»
В свежем обращении студия Guerrilla Games упомянула про «новое приключение Элой» и грядущий онлайн-проект во вселенной.
Речь идёт об объявлении новой должности директора студии Энджи Сметс, которая теперь займётся стратегией развития PlayStation Studios. Сама Сметс работала в Guerrilla почти 20 лет — бывшие коллеги поздравили её с новой позицией и пожелали дальнейших успехов.
Ещё в обращении отметили главных участников текущей команды по менеджменту и как раз вспомнили про следующую игру в серии Horizon. Дополнительных деталей о ней не раскрыли, однако анонс вряд ли станет большим сюрпризом для фанатов — ранее намёки на продолжение нашли в финале дополнения Horizon: Burning Shores.
Возможно, что над онлайн-проектом во вселенной трудится Studio Gobo, которая в прошлом помогала в разработке Redfall и Hogwarts Legacy.
Сама Horizon Forbidden West недавно оказалась в центре скандала — в свежем дополнении подтвердили нетрадиционную ориентацию Элой, после чего игроки обрушили рейтинг Burning Shores на Metacritic. Сейчас он составляет 3,2 балла (более 1100 оценок).