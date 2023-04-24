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29 минут назад

Acer анонсировала стильный игровой монитор Predator X34 V

ITZine.ru

Ряды фирменных устройств Acer пополнились игровым монитором линейки Predator X34, который ориентирован на использование конкретной группой людей, а, если быть точнее, геймерами. Судя по данным производителя, в продажу монитор поступит в ноябре этого года.

Acer анонсировала игровой монитор Predator X34 V
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Acer Predator X34 V оснащен изогнутой панелью OLED с диагональю 34 дюйма, разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей), пиковой яркостью 1000 кд/кв.м., кадровой частотой 175 Гц и охватом 99% цветового пространства DCI-P3.

Itzine.ru

Стоит также отметить и то, что монитор Predator X34 V поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и VRR, и, что немаловажно, устройство оснащено стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт и концентратором USB 3.2. Монитор оснащен несколькими видеовходами, включая HDMI и DisplayPort, а также USB-C, позволяющий не только передавать изображение, но и подавать на подключенный ноутбук 65 Вт мощности.

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