Acer анонсировала игровой монитор Predator X34 V

Ряды фирменных устройств Acer пополнились игровым монитором линейки Predator X34, который ориентирован на использование конкретной группой людей, а, если быть точнее, геймерами. Судя по данным производителя, в продажу монитор поступит в ноябре этого года.

Стоит также отметить и то, что монитор Predator X34 V поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и VRR, и, что немаловажно, устройство оснащено стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт и концентратором USB 3.2. Монитор оснащен несколькими видеовходами, включая HDMI и DisplayPort, а также USB-C, позволяющий не только передавать изображение, но и подавать на подключенный ноутбук 65 Вт мощности.