Авторы The Division 2 отказались от версии игры для новых консолей

Авторы The Division 2 не планируют версию игры для новых консолей
По словам креативного директора The Division 2 Янника Банчеро, игра вряд ли получит свежую версию специально для новых консолей.
Автор отметил, что разработчики предпочитают развивать потенциал текущего издания экшена, которое доступно для двух поколений консольных платформ. Если они сосредоточат фокус лишь на PS5 и Xbox Series, то придётся полностью отказаться от старых версий.
Однако большое число геймеров всё ещё продолжает играть на старых платформах, поэтому создатели не хотят «бросать их» и требовать от пользователей улучшения консоли. Сейчас разработчики стараются развивать игру так, чтобы весь свежий контент хорошо работал и на прошлом поколении платформ.
К тому же сама The Division 2 в прошлом успела получить патч, который добавляет поддержку 60 FPS и 4К на новых консолях, поэтому пользователи особо и не жалуются на отсутствие оригинальной версии шутера для PS5 и Xbox Series.
Ubisoft и дальше планирует поддерживать франшизу The Division, включая и сиквел — недавно авторы рассказали о будущем серии и показали бесплатный режим «Спуск» для второй части.