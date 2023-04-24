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Авторы The Division 2 не планируют версию игры для новых консолей

По словам креативного директора The Division 2 Янника Банчеро, игра вряд ли получит свежую версию специально для новых консолей.

Авторы The Division 2 отказались от версии игры для новых консолей
© Игромания.ру

Автор отметил, что разработчики предпочитают развивать потенциал текущего издания экшена, которое доступно для двух поколений консольных платформ. Если они сосредоточат фокус лишь на PS5 и Xbox Series, то придётся полностью отказаться от старых версий.

Однако большое число геймеров всё ещё продолжает играть на старых платформах, поэтому создатели не хотят «бросать их» и требовать от пользователей улучшения консоли. Сейчас разработчики стараются развивать игру так, чтобы весь свежий контент хорошо работал и на прошлом поколении платформ.

К тому же сама The Division 2 в прошлом успела получить патч, который добавляет поддержку 60 FPS и 4К на новых консолях, поэтому пользователи особо и не жалуются на отсутствие оригинальной версии шутера для PS5 и Xbox Series.

Ubisoft и дальше планирует поддерживать франшизу The Division, включая и сиквел — недавно авторы рассказали о будущем серии и показали бесплатный режим «Спуск» для второй части.

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