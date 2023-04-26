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Пять интересных релизов недели: Havendock, OTXO и другие

В Steam каждый день выходят десятки новых проектов, и уследить за всеми практически невозможно. Портал PC Gamer собрал список из пяти интересных релизов этой недели — от процедурной Hotline Miami до симулятора вредного медведя.

Пять интересных игр, которые вы точно пропустили в Steam
© Steam

Havendock

Видео дня

Уютный симулятор выживания Havendock совсем недавно вышел в ранний доступ Steam, причем его соло-разработчик уже успел отличиться своим подходом к развитию игры. На стадии бета-тестирования он лично опрашивал игроков наедине, чтобы получить четкий фидбек. И, судя по всему, метод помог: сейчас Havendock получает сплошь положительные отзывы. Игроку предстоит построить и развить собственное поселение посреди моря — процесс включает в себя фермерство, микро-менеджмент жителей и изучение далеких островов на лодке. По настроению Havendock похожа на Stardew Valley и Animal Crossing, причем игра же поддерживает многопользовательский режим.

Steam

OTXO

Аркадный шутер, который переносит механики Hotline Miami в формат roguelite. Безымянный незнакомец попадает в жуткий, не подчиняющийся законам логики особняк, чтобы спасти свою возлюбленную: коридоры и комнаты поместья меняются после каждой смерти протагониста — как и расположение врагов, навыки и вооружение. Кроме того, OTXO добавляет к знакомой боевой системе механику замедления времени, которая позволяет штурмовать помещения еще более дерзкими способами.

Steam

Neon Echo

Neon Echo — roguelite-сайдскроллер, который, прежде всего, выделяется ярким визуальным стилем. Игра полностью выполнена в трех измерениях и стилизована под аниме, и сюжет полностью соответствует подаче: группа подростков спасает мир от жуткого «шума», который исказил окружающий мир. Neon Echo интегрирует эту деталь в боевую систему — если ваши атаки попадают в такт, то способности героев получат дополнительные эффекты. Игра только вышла в ранний доступ, и пока разработчики рассчитывают, что период продлится «не менее полугода».

Steam

Labyrinth of Zangetsu

Старомодный dungeon crawler от первого лица, стилизованный под японскую живопись. Labyrinth of Zangetsu вдохновлена мифологией Японии периода Эдо: игроку предстоит собрать команду преступников и охотиться на демонов-екаев в запутанных подземельях. Поклонникам серии Wizardry и Legend of Grimrock может понравиться.

Steam

Your Average Bear

Your Average Bear — бесплатная комедийная игра, очевидно вдохновленная Untitled Goose Game. Только на этот раз игрок станет медведем, который проказничает в заповеднике, крадет консервы и всячески портит отдых туристам, параллельно выполняя задания своих друзей-животных. Для студенческого проекта Your Average Bear выглядит весьма забавно — даже в раннем доступе.

Steam
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