Пять интересных игр, которые вы точно пропустили в Steam

В Steam каждый день выходят десятки новых проектов, и уследить за всеми практически невозможно. Портал PC Gamer собрал список из пяти интересных релизов этой недели — от процедурной Hotline Miami до симулятора вредного медведя.

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Уютный симулятор выживания Havendock совсем недавно вышел в ранний доступ Steam, причем его соло-разработчик уже успел отличиться своим подходом к развитию игры. На стадии бета-тестирования он лично опрашивал игроков наедине, чтобы получить четкий фидбек. И, судя по всему, метод помог: сейчас Havendock получает сплошь положительные отзывы. Игроку предстоит построить и развить собственное поселение посреди моря — процесс включает в себя фермерство, микро-менеджмент жителей и изучение далеких островов на лодке. По настроению Havendock похожа на Stardew Valley и Animal Crossing, причем игра же поддерживает многопользовательский режим.

Steam

Аркадный шутер, который переносит механики Hotline Miami в формат roguelite. Безымянный незнакомец попадает в жуткий, не подчиняющийся законам логики особняк, чтобы спасти свою возлюбленную: коридоры и комнаты поместья меняются после каждой смерти протагониста — как и расположение врагов, навыки и вооружение. Кроме того, OTXO добавляет к знакомой боевой системе механику замедления времени, которая позволяет штурмовать помещения еще более дерзкими способами.

Steam

Neon Echo — roguelite-сайдскроллер, который, прежде всего, выделяется ярким визуальным стилем. Игра полностью выполнена в трех измерениях и стилизована под аниме, и сюжет полностью соответствует подаче: группа подростков спасает мир от жуткого «шума», который исказил окружающий мир. Neon Echo интегрирует эту деталь в боевую систему — если ваши атаки попадают в такт, то способности героев получат дополнительные эффекты. Игра только вышла в ранний доступ, и пока разработчики рассчитывают, что период продлится «не менее полугода».

Steam

Старомодный dungeon crawler от первого лица, стилизованный под японскую живопись. Labyrinth of Zangetsu вдохновлена мифологией Японии периода Эдо: игроку предстоит собрать команду преступников и охотиться на демонов-екаев в запутанных подземельях. Поклонникам серии Wizardry и Legend of Grimrock может понравиться.

Steam

Your Average Bear — бесплатная комедийная игра, очевидно вдохновленная Untitled Goose Game. Только на этот раз игрок станет медведем, который проказничает в заповеднике, крадет консервы и всячески портит отдых туристам, параллельно выполняя задания своих друзей-животных. Для студенческого проекта Your Average Bear выглядит весьма забавно — даже в раннем доступе.