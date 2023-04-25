Ryzen 7 7800X3D и i5-12600K сравнили в играх

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech эксперты узнали, насколько быстрее будет работать компьютер в играх и программах при переходе с i5-12600K на Ryzen 7 7800X3D.

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В программе X265 Ryzen 7 показал себя лучше Intel i5 на 11% (592 и 659 секунд соответственно), в 7-ZIP - на 44% (MIPS - 134,4 и 93,3 соответственно), в VeraCrypt - на 24% (16,2 и 13,1 Гб/с соответственно), в X264 - на 12% (306,5 и 343 секунды соответственно).

В играх процессор AMD тоже превосходил Intel. Причём в любом разрешении. Так, в Battlefield V в 1080p с высоким пресетом производительность у Ryzen 7 7800X3D была лучше на 51% (351 к/с и 232 к/с соответственно), в 4К - на 5,5% (230 и 218 к/с соответственно).

Far Cry 6 шла в Full HD на высоких настройках графики. R7 превосходил конкурента в этом случае на 49% (194 и 130 к/с соответственно), в 4К - на 11% (142 и 128 кс соответственно).

Cyberpunk 2077 запускалась с самым высоким пресетом. В разрешении 1080p в ней AMD показал себя лучше, чем Intel, на 47% (220 к/с и 150 к/с), в разрешении 1440p - на 6% (155 к/с и 146 к/с соответственно), в 4К - на 3% (77 к/с и 75 к/с соответственно).

Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. В 1080p разница между AMD и Intel в пользу первого составляла 23% (208 и 169 к/с), в 4К - 8% (135 и 125 к/с).

Игра Spiderman Remastered запускалась на высоких настройках графики. В Full HD в ней AMD был лучше на 38% (152 к/с и 110 к/с), в 4К - на 18% (129 к/с и 109 к/с).

Характеристики игровых сборок:

- процессор Intel i5-12600K/Ryzen 7 7800X3D;

- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;

- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;

- накопитель Samsung 980 SSD;

- видеокарта RTX 4090;