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Новый трейлер Tekken 8 посвятили милой француженке Лили

Bandai Namco выпустила новый трейлер из серии видео о персонажах Tekken 8. На этот раз в центре внимания — милая француженка Лили, которая дебютировала ещё в Tekken 5: Dark Resurrection.

Новый трейлер Tekken 8 посвятили милой француженке Лили
© Игромания.ру

В видео любительница кошек расправляется со своими оппонентами как в центре Нью-Йорка, так и на арене турнира «Король железного кулака». А противостоят её представленные ранее Асука Кадзама и Лерой Смит.

Tekken 8 создают для PlayStation 5, Xbox Series и PC, но у файтинга пока что нет даже примерной даты выхода. Недавно журналисты опубликовали превью и ролики Tekken 8 с впечатлениями от игры.

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