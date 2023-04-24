Новый трейлер Tekken 8 посвятили милой француженке Лили
Bandai Namco выпустила новый трейлер из серии видео о персонажах Tekken 8. На этот раз в центре внимания — милая француженка Лили, которая дебютировала ещё в Tekken 5: Dark Resurrection.
В видео любительница кошек расправляется со своими оппонентами как в центре Нью-Йорка, так и на арене турнира «Король железного кулака». А противостоят её представленные ранее Асука Кадзама и Лерой Смит.
Tekken 8 создают для PlayStation 5, Xbox Series и PC, но у файтинга пока что нет даже примерной даты выхода. Недавно журналисты опубликовали превью и ролики Tekken 8 с впечатлениями от игры.