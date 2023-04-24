В World of Warcraft изменят расистское название троллей

Компания Blizzard после жалоб со стороны геймеров решила изменить название одного из отрядов троллей в игре World of Warcraft. По мнению некоторых игроков, оно было расистским, следует из сообщения, опубликованного на официальном форуме Blizzard.

Речь идет об элитных темных охотниках, которые называются Сиаме-Куаши. Один из геймеров в Twitter заявил о том, что «куаши» на ямайском креольском языке — это ругательство, означающего не очень умного темнокожего парня, а «сиаме» на замбийском — это «чужестранец». В Blizzard прислушались к игроку и объявили о том, что отряд будет переименован и получит название Атал-Муто. Также компания призвала геймеров и впредь сообщать им о подобных проявлениях расизма в названиях.