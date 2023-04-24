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Blizzard изменит название троллей в World of Warcraft из-за расистского названия

Компания Blizzard после жалоб со стороны геймеров решила изменить название одного из отрядов троллей в игре World of Warcraft. По мнению некоторых игроков, оно было расистским, следует из сообщения, опубликованного на официальном форуме Blizzard.

В World of Warcraft изменят расистское название троллей
© Blizzard Entertainment

Речь идет об элитных темных охотниках, которые называются Сиаме-Куаши. Один из геймеров в Twitter заявил о том, что «куаши» на ямайском креольском языке — это ругательство, означающего не очень умного темнокожего парня, а «сиаме» на замбийском — это «чужестранец». В Blizzard прислушались к игроку и объявили о том, что отряд будет переименован и получит название Атал-Муто. Также компания призвала геймеров и впредь сообщать им о подобных проявлениях расизма в названиях.

В отряд Сиаме-Куаши входят темные охотники из племени Черного Копья, ранее возглавляемые вождем Вол'джином.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Blizzard в рамках прямого эфира по Diablo 4 объявила о новом открытом бета-тесте игры, который будет доступен для всех желающих. Он пройдет с 12 по 14 мая.

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