В Dota 2 нашли 431 баг после выхода патча 7.33

С момента выхода патча 7.33 в Dota 2, который кардинально изменил положение сил в игре, пользователями было найдено более 430 различных багов. При этом на момент публикации Valve исправила лишь 46 из них.

Вероятно, сначала разработчики уделяют внимание тем багам, которые вносят огромный дисбаланс. К таким можно отнести уже исправленный эксплойт с получением максимальной скорости атаки на любом герое. Для реализации бага нужно было собрать один Harpoon, а затем купить второй и сразу его продать.