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В Dota 2 нашли 431 баг после выхода патча 7.33 — более 300 еще не исправлены

С момента выхода патча 7.33 в Dota 2, который кардинально изменил положение сил в игре, пользователями было найдено более 430 различных багов. При этом на момент публикации Valve исправила лишь 46 из них.

В Dota 2 нашли 431 баг после выхода патча 7.33
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Вероятно, сначала разработчики уделяют внимание тем багам, которые вносят огромный дисбаланс. К таким можно отнести уже исправленный эксплойт с получением максимальной скорости атаки на любом герое. Для реализации бага нужно было собрать один Harpoon, а затем купить второй и сразу его продать.

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