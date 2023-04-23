Стала доступна предварительная установка Honkai: Star Rail

Студия HoYoverse, известная по разработке Genshin Impact, открыла доступ к предварительной установке своей новой игры Honkai: Star Rail.

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Загрузить и установить файлы могут бесплатно как пользователи ПК, так и владельцы мобильных устройств на iOS и Android. Сервера, необходимые для подключения к игре, будут открыты 26 апреля в 5:00 мск.

При этом из-за возможных задержек в Google Play и AppStore кнопка загрузки на странице игры пока появилась не у всех.