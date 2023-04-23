Насколько лучше будут работать игры после замены RTX 2060 на 3060 Ti

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested проверили в нескольких современных играх производительность RTX 2060 и RTX 3060 Ti.

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В Fortnite Chapter 4 с пресетом Custom удалось в среднем получить 60 к/с с RTX 2060 и 96 к/с с RTX 3060 Ti. Максимальная частота кадров составила 67 к/с и 107 к/с соответственно, минимальная - 48 к/с и 76 к/с.

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God Of War запускалась с пресетом Original. Средняя частота кадров составила в данном случае 125 к/с (2060) и 138 к/с (3060 Ti), максимальная - 133 к/с и 154 к/с, минимальная - 113 и 108 к/с.

GTA 5 шла на настройках графики High. В среднем с ними удалось достичь 146 к/с с RTX 2060 и 163 к/с с RTX 3060 Ti. Максимальная производительность при этом равнялась 193 к/с и 188 к/с соответственно, минимальная - 122 и 136 к/с.

В Metro Exodus с пресетом High средний FPS находился на уровне 82 к/с (с RTX 2060) и 126 к/с (с RTX 3060 Ti), максимальный - 108 и 165 к/с, минимальный - 58 и 92 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом и средней производительностью 57 к/с и 98 к/с (с RTX 2060 и 3060 Ti соответственно). Максимально в игре удалось получить 64 к/с и 113 к/с соответственно, минимально - 54 и 90 к/с.

Rainbow Six Siege шла с настройками графики High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 317 к/с (RTX 2060) и 338 к/с (RTX 3060 Ti), максимальная - 393 к/с и 443 к/с, минимальная - 259 к/с и 257 к/с.

Rust запускалась с графикой Medium. Средний FPS в данном случае составил 94 к/с с RTX 2060 и 129 к/с с RTX 3060 Ti. Максимальная частота кадров равнялась в игре 107 к/с и 149 к/с соответственно, минимальная - 86 и 116 к/с.

В Warzone 2.0 на настройках графики Ultra средняя производительность составила 77 к/с и 126 к/с (с RTX 2060 и 3060 Ti соответственно), максимальная - 100 и 139 к/с, минимальная - 68 и 110 к/с.

The Witcher 3 шла с пресетом High. В среднем в этой игре производительность равнялась 83 к/с (2060) и 125 к/с (3060 Ti), максимальная - 98 к/с и 145 к/с, минимальная - 58 и 101 к/с.

В Battlefield 5 на высоких настройках графики средние показатели быстродействия равнялись 80 к/с и 110 к/с (с RTX 2060 и 3060 Ti соответственно), максимальные значения составили 98 к/с и 137 к/с, минимальные - 69 и 94 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в данном случае находилась на уровне 82 к/с (RTX 2060) и 87 к/с (RTX 3060 Ti), максимум удалось получить 100 и 109 к/с соответственно, минимальная производительность составила 69 к/с и 53 к/с.

Вывод

По среднему FPS во всех 11 играх в 1080p RTX 3060 Ti была быстрее RTX 2060 на 28% (109 к/с и 140 к/с), по максимальной частоте кадров - на 26% (133 к/с и 168 к/с), по минимальной - 23% (91 к/с и 112 к/с).

Характеристики сборки с RTX 2060: - процессор Ryzen 7 3700X; - видеокарта MSI RTX 2060 6GB (Driver: 528.24); - оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4; - материнская плата ASUS B450-F; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания Seasonic GX-650W Gold; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).