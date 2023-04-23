Тираж NieR: Automata превысил 7,5 млн копий по всему миру

Создатели NieR: Automata объявили о том, что общий тираж игры успел превысить отметку в 7,5 млн копий по всему миру.

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Речь идёт об отгрузках физических копий в магазины и цифровых продажах. Напомним, что в последний раз разработчики сообщали о тираже в 7 млн копий в ноябре 2022 года.

Изначально NieR: Automata вышла 23 февраля 2017 года на PlayStation, а уже потом игра добралась до других платформ, включая PC. В апреле того же года продажи игры составили 1 миллион копий, а в сентябре показатель вырос до 2 млн.