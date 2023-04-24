$81.49-0.1389.35-0.11

Игроки обвалили рейтинг дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

На сайте Metacritic вышли первые пользовательские оценки дополнения Burning Shores для игры Horizon Forbidden West. На момент написания этой новости у расширения 81 балл из 100 от критиков и 2,9 из 10 от игроков. Практически все геймеры недовольны не качеством DLC, а наличием в нём современной культурной повестки.

Игроки обвалили рейтинг дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West
© Чемпионат.com

При этом некоторые критикуют дополнение за то, что в нём нет связи с глобальным сюжетом основной игры, а также за отсутствие побочных миссий и недостаточно прописанного антагониста. Нашлись и те, кто хвалит Burning Shores — эти пользователи отметили великолепную графику и оптимизацию.

Burning Shores — крупное дополнение, добавляющее новую локацию, новых врагов и многое другое. Расширение доступно только на PS5, тогда как в саму Horizon Forbidden West можно поиграть на PS4 и PS5.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий