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Sony начала блокировать аккаунты россиян в турецком PS Store без объяснения причин

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Российские пользователи консолей PlayStation столкнулись с блокировками турецких PSN-аккаунтов. Жалобы стали появляться на тематических форумах, сообщает Telegram-канал VGTimes.

Россиянам стали банить аккаунты для PlayStation
© Газета.Ru

По словам пострадавших, банят как тех, кто самостоятельно создавал турецкие аккаунты и покупал на них подписку PS Plus и игры, так и тех, кто пользовался услугами посредников. Какой-либо связи между блокировками пока выявить не удалось — пользователи играли как на турецком, так и российском аккаунтах и использовали разные способы оплаты.

В качестве причины блокировки называется нарушение пользовательского соглашения, однако какие-либо подробности не оглашаются. Пользователям рекомендуют обратиться в турецкое представительство Sony, которое отвечает лишь по телефону. Однако пока сообщений о восстановлении доступа к турецким аккаунтам и купленным играм нет.

В марте 2022 года компания Sony приостановила поставки своих устройств, игр и ПО на территорию России, отключив также цифровой магазин PS Store. В результате этого пользователи консолей PlayStation начали регистрировать аккаунты других регионов и покупать там игры. Большинство стали выбирать турецкий PS Store из-за более низких цен на подписку PS Plus и игры по сравнению с европейскими.

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