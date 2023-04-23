Россиянам стали банить аккаунты для PlayStation

Российские пользователи консолей PlayStation столкнулись с блокировками турецких PSN-аккаунтов. Жалобы стали появляться на тематических форумах, сообщает Telegram-канал VGTimes.

© Газета.Ru

По словам пострадавших, банят как тех, кто самостоятельно создавал турецкие аккаунты и покупал на них подписку PS Plus и игры, так и тех, кто пользовался услугами посредников. Какой-либо связи между блокировками пока выявить не удалось — пользователи играли как на турецком, так и российском аккаунтах и использовали разные способы оплаты.

В качестве причины блокировки называется нарушение пользовательского соглашения, однако какие-либо подробности не оглашаются. Пользователям рекомендуют обратиться в турецкое представительство Sony, которое отвечает лишь по телефону. Однако пока сообщений о восстановлении доступа к турецким аккаунтам и купленным играм нет.