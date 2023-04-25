«Ад не помешал этой игре»: игрокам понравилась Dead Island 2

«Эта игра — отличный пример того, что отложенные игры могут стать безупречными. Я хотел бы поблагодарить команду разработчиков за их усердную работу, это действительно круто. Это стоило того, чтобы подождать!»



«Играть очень весело, люблю физику и графику в тайтле. Мир определённо кажется более обжитым, чем в других играх. Повсюду много мелких деталей, а ощущения в целом захватывающие, хотя историю можно было бы сделать лучше».



«Мне нравится больше, чем Dying Light. Боевая система хороша. Сюжет выдержан в духе первой части».



«Несмотря на то что игра прошла через ад, она получилась отличной. Ад ей не помешал! Спасибо разработчикам».