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«Ад не помешал этой игре»: игрокам понравилась Dead Island 2

Dead Island 2 вышла несколько дней назад. Критики уже оценили проект, а теперь подоспели отзывы и от самих геймеров. Так как в Steam тайтл не вышел, отзывы можно посмотреть на Metacritic.

«Ад не помешал этой игре»: игрокам понравилась Dead Island 2
© Чемпионат.com

Среди всех версий самую высокую пользовательскую оценку игра получила на Xbox Series X — 8 баллов из 10. Следом идёт версия для PS5 с 7,6 балла из 10. ПК-версию оценили хуже — на 6,2 балла из 10.

В основном геймеры остались довольны проектом. Они хвалят весёлый и затягивающий геймплей, яркую картинку и навыки персонажей. Также многие в восторге от системы с расчленением и пробитием слоёв тел зомби.

Под критику аудитории попала слишком слабая история, которую можно было бы явно сделать лучше и интереснее. Некоторым не понравились бои с боссами.

«Эта игра — отличный пример того, что отложенные игры могут стать безупречными. Я хотел бы поблагодарить команду разработчиков за их усердную работу, это действительно круто. Это стоило того, чтобы подождать!»

«Играть очень весело, люблю физику и графику в тайтле. Мир определённо кажется более обжитым, чем в других играх. Повсюду много мелких деталей, а ощущения в целом захватывающие, хотя историю можно было бы сделать лучше».

«Мне нравится больше, чем Dying Light. Боевая система хороша. Сюжет выдержан в духе первой части».

«Несмотря на то что игра прошла через ад, она получилась отличной. Ад ей не помешал! Спасибо разработчикам».

Dead Island 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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