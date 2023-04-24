Деньги на русскую озвучку Hi-Fi Rush собрали в полном объёме
В конце марта студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку фантастического ритм-экшена Hi-Fi Rush. И теперь, всего через месяц спустя, команда объявила, что сборы средств (150 тыс рублей) на создание дубляжа успешно завершены.
А значит нет причин не заниматься озвучкой как можно более активно:
«А теперь активно летим готовить для вас озвучку, дабы игра заиграла на полную катушку на русском языке!»
Будем ждать от студии роликов с демонстрацией озвучки и другой информации. И напомним, что Mechanics VoiceOver также занимается дубляжем ремейка Dead Space и Grand Theft Auto: Vice City.
Что же касается Hi-Fi Rush, игра вышла в конце января на PC и Xbox Series, в том числе в Game Pass. К началу марта ритм-экшен опробовали более 2 млн геймеров. Несмотря на слухи о провале, Microsoft уверяет в успехе игры по всем ключевым показателям.Обзор Hi-Fi Rush. Фантастический музыкальный сюрприз