Деньги на русскую озвучку Hi-Fi Rush собрали в полном объёме

В конце марта студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку фантастического ритм-экшена Hi-Fi Rush. И теперь, всего через месяц спустя, команда объявила, что сборы средств (150 тыс рублей) на создание дубляжа успешно завершены.

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А значит нет причин не заниматься озвучкой как можно более активно:

«А теперь активно летим готовить для вас озвучку, дабы игра заиграла на полную катушку на русском языке!»

Будем ждать от студии роликов с демонстрацией озвучки и другой информации. И напомним, что Mechanics VoiceOver также занимается дубляжем ремейка Dead Space и Grand Theft Auto: Vice City.