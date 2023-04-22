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Новый временный режим Apex Legends «Глаз смерти» станет испытанием мастерства

Создатели Apex Legends представили новое коллекционное событие «Вуаль», которое пройдёт в игре с 25 апреля по 9 мая. В рамках события игроки смогут разблокировать 24 временных легендарных облика для Ваттсон, Рампарт, Гибралтара и других легенд. А те, кто соберёт их все, получат в награду престижный облик Каустика «Заражение Apex».

Новый временный режим Apex Legends «Глаз смерти» станет испытанием мастерства
© Игромания.ру

В ходе коллекционного события игроки смогут испытать своё мастерство в новом временном режиме «Глаз смерти». В этих схватках побеждает команда, которая первой совершит 50 убийств, но задача усложняется тем, что в каждом матче игрокам выдадут случайный набор оружия. Вдобавок сражаться они будут без щитов, шлемов и припасов.

Все испытания коллекционного события «Вуаль» совместимы с задачами боевого пропуска, и в день игроки могут заработать 1600 очков испытаний. А в магазине можно будет найти новые временные лоты с комплектами внешки.

Apex Legends доступна бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и РС (через EA и Steam).

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