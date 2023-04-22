Разработчики Crash Team Rumble показали 11 минут игрового процесса

Студия Toys for Bob готовится к релизу мультиплеерного приключения Crash Team Rumble. И на канале GameInformer можно увидеть запись прохождения одного из испытаний. Команда игроков для успеха должна собрать 2000 вамп-фруктов быстрее, чем это сделают конкуренты.

В ходе соревнования игроки могут свободно исследовать локацию, забираясь в труднодоступные места, сражаться с соперниками или избегать встреч с ними, а также всеми силами разыскивать необходимые фрукты. Особые предметы увеличивают на время количество получаемых фруктов или разблокируют особые умения.