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Разработчики Crash Team Rumble показали 11 минут игрового процесса

Студия Toys for Bob готовится к релизу мультиплеерного приключения Crash Team Rumble. И на канале GameInformer можно увидеть запись прохождения одного из испытаний. Команда игроков для успеха должна собрать 2000 вамп-фруктов быстрее, чем это сделают конкуренты.

Разработчики Crash Team Rumble показали 11 минут игрового процесса
© Игромания.ру

В ходе соревнования игроки могут свободно исследовать локацию, забираясь в труднодоступные места, сражаться с соперниками или избегать встреч с ними, а также всеми силами разыскивать необходимые фрукты. Особые предметы увеличивают на время количество получаемых фруктов или разблокируют особые умения.

Crash Team Rumble выходит 20 июня на PlayStation и Xbox. Издателем выступает Activision Blizzard, и игра будет поддерживать кроссплатформенные функции. Приём предварительных заказов уже идёт.

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