В Fallout 76 началось тестирование обновления Once in a Blue Moon

Bethesda объявила, что вновь открыт доступ к публичному тестовому серверу Fallout 76. Все покупатели игры в Steam могут отправиться на тестирование следующего крупного обновления, Once in a Blue Moon. Оно должно появиться в игре этим летом.

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В обновлении Once in a Blue Moon игроков ждут новые квесты, награды, криптиды, дополнения к ежедневным операциям и другой контент. В частности, на PTR можно познакомиться с двумя новыми игровыми событиями.

Событие Safe And Sound заставит нас защищать браминов от хищных тварей, пока мирные жители ремонтируют систему громкоговорителей, приспособленных для их отпугивания. А в ходе Beasts Of Burden нам предстоит отбить у культистов похищенного брамина с грузом самодельной взрывчатки, причём так, чтобы не разнести весь лес.