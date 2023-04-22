Naughty Dog готовит новый патч для ремейка The Last of Us на ПК

Студия Naughty Dog продолжает улучшать техническое состояние ремейка The Last of Us на ПК. На прошлой неделе разработчики выпустили шестой по счёту патч, который исправил массу проблем со звуком, фоторежимом, специальными возможностями и многим другим. А сегодня они анонсировали следующий апдейт — он улучшит оптимизацию частоты кадров, доработает качество графики и текстур, исправит различные сбои и другие проблемы.