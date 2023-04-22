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2 часа назад

Naughty Dog готовит новый патч для ремейка The Last of Us на ПК

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Студия Naughty Dog продолжает улучшать техническое состояние ремейка The Last of Us на ПК. На прошлой неделе разработчики выпустили шестой по счёту патч, который исправил массу проблем со звуком, фоторежимом, специальными возможностями и многим другим. А сегодня они анонсировали следующий апдейт — он улучшит оптимизацию частоты кадров, доработает качество графики и текстур, исправит различные сбои и другие проблемы.

Naughty Dog готовит новый патч для ремейка The Last of Us на ПК
Фото: NAUGHTY DOGNAUGHTY DOG

Новый патч команда обещает выпустить уже на следующей неделе.

Наша команда работает над патчем 1.0.4 для The Last of Us на ПК, он будет доступен на следующей неделе. Апдейт будет включать в себя оптимизацию частоты кадров, улучшение качества графики и текстур, исправление сбоев и многое другое.

Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5.

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