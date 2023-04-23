Resolut1on заменит Pure на берлинском мэйджоре по Dota 2

Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок выступит за BetBoom Team в рамках ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2.

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Вынужденная замена связана c визовыми трудностями Ивана Pure Москаленко — основной керри российской команды не смог получить документ, дающий право на въезд в Германию.

При этом Resolut1on будет играть на третьей позиции, а место керри займёт оффлейнер BetBoom Егор Nightfall Григоренко, который ранее выступал на этой роли за Virtus.pro.

Состав BetBoom Team на Berlin Major 2023:

Егор Nightfall Григоренко

Данил gpk Скутин

Роман Resolut1on Фоминок

Виталий Save- Мельник

Александр TORONTOTOKYO Хертек