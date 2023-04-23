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Resolut1on заменит Pure на берлинском мэйджоре по Dota 2 — керри BetBoom не дали визу

Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок выступит за BetBoom Team в рамках ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2.

Resolut1on заменит Pure на берлинском мэйджоре по Dota 2
© Чемпионат.com

Вынужденная замена связана c визовыми трудностями Ивана Pure Москаленко — основной керри российской команды не смог получить документ, дающий право на въезд в Германию.

При этом Resolut1on будет играть на третьей позиции, а место керри займёт оффлейнер BetBoom Егор Nightfall Григоренко, который ранее выступал на этой роли за Virtus.pro.

Состав BetBoom Team на Berlin Major 2023:

  • Егор Nightfall Григоренко
  • Данил gpk Скутин
  • Роман Resolut1on Фоминок
  • Виталий Save- Мельник
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек

Сейчас Resolut1on выступает за команду второго европейского дивизиона Old G вместе с Топсоном и Себом. После шести игр коллектив занимает шестое место с результатом 2-4.

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