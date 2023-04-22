PlayStation Productions работает над десятью экранизациями игр

В ходе свежего официального подкаста PlayStation глава отделения PlayStation Productions Асад Кизильбаш обсудил проблемы и успехи адаптации видеоигр для кино и телевидения. А также рассказал немного о будущих планах и сообщил, что в работе уже находится десять различных проектов, в том числе один мультипликационный.

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О части будущих экранизаций мы уже знаем. В разработке находятся телесериалы по Horizon Zero Dawn, God of War и Twisted Metal, фильм по Ghost of Tsushima режиссёра «Джона Уика 4» Чада Стахелски и адаптация Gran Turismo. В будущем также выйдет второй сезон сериала HBO «Одни из нас».

Остальные проекты пока что не названы, но в их число предположительно входят экранизации Days Gone, Gravity Rush и Jak and Daxter, о которых мало что сообщали после первого анонса.