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PlayStation Productions работает над десятью экранизациями игр

В ходе свежего официального подкаста PlayStation глава отделения PlayStation Productions Асад Кизильбаш обсудил проблемы и успехи адаптации видеоигр для кино и телевидения. А также рассказал немного о будущих планах и сообщил, что в работе уже находится десять различных проектов, в том числе один мультипликационный.

PlayStation Productions работает над десятью экранизациями игр
© Игромания.ру

О части будущих экранизаций мы уже знаем. В разработке находятся телесериалы по Horizon Zero Dawn, God of War и Twisted Metal, фильм по Ghost of Tsushima режиссёра «Джона Уика 4» Чада Стахелски и адаптация Gran Turismo. В будущем также выйдет второй сезон сериала HBO «Одни из нас».

Остальные проекты пока что не названы, но в их число предположительно входят экранизации Days Gone, Gravity Rush и Jak and Daxter, о которых мало что сообщали после первого анонса.

Простой подсчёт показывает, что у PlayStation Productions есть как минимум один проект, о котором мы пока что ничего не слышали. Возможно, именно он создаётся в жанре анимации, как ранее отменённый мультфильм по Sly Cooper.

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