PlayStation Productions работает над десятью экранизациями игр

О части будущих экранизаций мы уже знаем. В разработке находятся телесериалы по Horizon Zero Dawn, God of War и Twisted Metal, фильм по Ghost of Tsushima режиссёра «Джона Уика 4» Чада Стахелски и адаптация Gran Turismo. В будущем также выйдет второй сезон сериала HBO «Одни из нас».