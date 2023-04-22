В Sons of the Forest появились новая система поиска бункеров и экшн-камера
Студия Endnight Games выпустила патч 04 к успешной выживалке Sons of the Forest. Он исправляет ряд игровых ошибок, улучшает качество жизни и добавляет новые возможности игрокам.
Разработчики изменили систему поиска местоположения бункеров: теперь они не видны на нашем GPS-трекере в начале игры. Игроки смогут воспользоваться найденной экшн-камерой для просмотра видеороликов, и первый из них уже появился в игре. В будущем нам обещают ещё больше фрагментов.
Игроки теперь могут давать названия своим сохранённым играм, чтобы легче ориентироваться в них. В случае бана в игре будет появляться всплывающее сообщение. А Кевин теперь может переносить сразу два бревна.
Создатели Sons of the Forest пообещали, что по многочисленным просьбам игроков вернут сани для брёвен. Они появятся в игре в ближайшем патче. Все подробности обновления 04 можно узнать в Steam.