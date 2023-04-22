Разработчики Diablo 4 рассказали, чем закончится игра

Blizzard готовит долгий путь игрокам Diablo 4, однако он не будет бесконечным. В интервью GamesRadar+ один из разработчиков, помощник игрового директора Джо Пьепиора, подтвердил, что подземелья будут становиться всё сложнее даже после достижения сотого уровня. Но эта сложность призвана проверить наши навыки и выяснить, насколько мы сможем развить героя.

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На этапе, когда мы достигнем максимальной мощи снаряжения и предела совершенства билда, мы можем отправиться на финальное сражение с главным боссом игры. И даже при этих условиях нам может потребоваться несколько попыток, чтобы его победить.

Пока что нам неизвестно имя финального босса. Но разработчики уже сообщили, что в качестве трофеев мы получим некие косметические предметы и прочие награды. Мощное снаряжение с босса мы не получим, поскольку к моменту схватки с ним мы уже должны быть экипированы максимально. Но эта победа даст чувство выполненного долга.

Развитие Diablo 4 будет продолжаться в течение многих лет, но последующий контент, судя по всему, будет рассчитан на тех, кто сумеет преодолеть главное игровое испытание.