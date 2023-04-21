В мае можно будет бесплатно поиграть Diablo IV

Компания Blizzard в рамках прямого эфира по Diablo 4 объявила о новом открытом бета-тесте игры, который будет доступен для всех желающих.

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Бета-тест пройдет с 12 по 14 мая. Игроки смогут пройти пролог, первый акт, сразиться с боссом Ашавой, а также ознакомиться с новыми улучшениями. Разработчики исправили шрифты, оптимизировали геймплей в подземельях и поправили баланс игры.

Геймеры, не успевшие получить награды в ходе прошлого бета-теста, смогут это сделать в новой бете. За достижение 20-го уровня выдадут рюкзак с волчонком, а за победу над Ашавой — уникальное средство передвижения.

Заявляется, что целью теста является проверка стабильности серверов перед официальным релизом, который запланирован на 6 июня на ПК, Xbox One и Series X/S, а также PlayStation 4 и 5.

Вероятнее всего, участие в бета-тесте для россиян будет доступно только при создании иностранных аккаунтов.