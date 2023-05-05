Лучшие игры на телефон в дорогу, в которые можно играть без интернета

Мобильные игры хорошо скрашивают долгие путешествия: жаль только, что многие современные проекты требуют постоянного подключения к Сети, которое не всегда возможно. На этот случай мы составили небольшой список из пяти игр, не требующих Интернет — в них можно поиграть буквально где угодно.

© Play Store

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Видео дня

Если впереди долгий путь и вы не против эпической RPG, то долго выбирать не придется: на мобильных платформах давно доступно расширенное издание Baldur’s Gate II. Поклонникам жанра про нее ничего не нужно рассказывать, но если вы не следите за индустрией или заинтересовались ролевыми играми недавно, то Baldur’s Gate II обязательна к ознакомлению. Даже спустя почти четверть века шедевр BioWare остается одной из величайших видеоигр в истории — именно эта игра во многом задала традиции CRPG. Но предупреждаем, из-за масштабирования интерфейса в нее лучше играть на планшете или телефоне с большим экраном.

Play Store

Sid Meier’s Civilization VI

«Цивилизация» Сида Мейера виновна во множестве бессонных ночей: эти пошаговые стратегии обладают удивительной способностью затягивать «еще на один ход», пока на часах не будет три часа ночи. Sid Meier’s Civilization VI немного отошла от канонов франшизы в сторону тщательного микроменеджмента поселений, но в остальном стала достойной преемницей пятой части. И на мобильных гаджетах она играется ничуть не хуже, чем на ПК.

Play Store

Dead Cells

Современная классика roguelite-платформеров. Dead Cells вышла еще в 2018 году, но до сих пор регулярно получает большие DLC и обновления: формула процедурно генерируемой метроидвании не исчерпала себя. Просторные двухмерные уровни, тонна открываемого контента, множество предметов под разные стили игры, простая, но требовательная к навыку боевая система — если вам нравится хардкор, то Dead Cells способна занять надолго.

Play Store

Mini Metro

Если же вы предпочитаете нечто более расслабленное и вдумчивое, то попробуйте Mini Metro. Это головоломка на логистику, где игроку нужно прокладывать сеть тоннелей метро в разных городах: чем быстрее и проще пассажиры могут добраться от одной станции к другой, чем лучше. Однако нагрузка на транспортную сеть постепенно повышается, что рано или поздно приведет к задержкам — если их будет слишком много, игра закончится. Механика простая, но чертовски увлекательная.

Play Store

Серия Reigns

Reigns — это серия простейших карточных игр, которая неожиданно живо симулирует управление целым королевством. Представьте себе Tinder, в котором свайпы влево и вправо решают дипломатические конфликты и дворцовые интриги. Reigns предоставляет игроку карточки-ситуации с двумя вариантами выбора: правильное решение продвинет сюжет дальше, неправильное — загубит династию и закончит ваше правление. Главным героем первой игры выступает король, второй — королева, а третья — спин-офф, где вымышленные персонажи заменены на действующих лиц «Игры Престолов».