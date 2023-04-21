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В закрытую бету шутера XDefiant сыграли более миллиона игроков

Ubisoft объявила, что количество игроков, опробовавших закрытый бета-тест шутера XDefiant, достиг 1 млн. Такой аудиторией проект оброс за восемь дней закрытого бета-тестирования.

В закрытую бету шутера XDefiant сыграли более миллиона человек
© Чемпионат.com

Также авторы поблагодарили всех за поддержку и призвали и дальше оставлять обратную связь, поскольку она очень важна.

XDefiant анонсировали летом 2021 года. Первые впечатления геймеров были отрицательными. После этого Ubisoft начала активно работать над проектом. Отзывы от свежей беты стали лучше.

В XDefiant игрокам предлагается выбрать одну из фракций, созданных во франшизах Ubisoft, и сражаться с командой против соперников. В игре есть фракции из Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, Far Cry и Splinter Cell.

Закрытая бета XDefiant продлится до 23 апреля.

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