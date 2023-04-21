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На консолях Xbox теперь нельзя загружать скриншоты и видео в «Твиттер»

Microsoft сообщила, что убрала возможность делиться скриншотами и роликами из игр во время использования Xbox напрямую в «Твиттер». Хотя это был один из самых удобных способов сделать это.

На Xbox теперь нельзя загружать скриншоты и видео в Twitter
© Чемпионат.com

Как отметил журналист Том Уоррен, это связано с тем, что «Твиттер» запретил бесплатно использовать своё API. Из-за этого и возникли проблемы.

«Нам пришлось отключить возможность делиться моментами из игр в «Твиттере» непосредственно с самой консоли и игровой панели в Windows. Вы по-прежнему можете делиться своими любимыми моментами в «Твиттере» через приложение Xbox для Android и iOS».

Вернётся ли возможность делать публикации из различных игр с консолей Xbox, неизвестно. Об этом наверняка уведомят в отдельном сообщении.

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