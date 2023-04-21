Acer представила игровые ноутбуки с графикой RTX 40 и 3D-экраном

На своей конференции компания Acer выпустила четыре игровых ноутбука серии Predator. В представленных новинках используются процессоры Intel Core 13-го поколения и специализированную графику NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.

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Acer Predator Triton 17X

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Acer Predator Triton 17X устройство высокого класса, которое, как надеется Acer, заинтересует создателей контента и геймеров. Ноутбук оснащён 17-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, с частотой до 240 Гц и обеспечивает и пиковой яркостью 1000 нит. Predator Triton 17 X использует Intel Core i9-13900HX, процессор на базе Raptor Lake с 24 ядрами, 32 потоками и максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц.

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Также устройство обладает графической картой NVIDIA GeForce RTX 4090 на базе AD103 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, Predator Triton 17 X имеет 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 4 ТБ дискового пространства. Ноутбук также включает клавиатуру RGB с каждой клавишей, Wi-Fi 6E и систему «объемного звука» с шестью динамиками.

Acer Helios Neo 16

Acer Helios Neo 16 это игровой ноутбук среднего класса с процессорами Intel Core HX 13-го поколения (Core i7-13700HX или Core i5-13500HX), графическим процессором NVIDIA GPU RTX 4050, 4060 или 4070 с максимальной графической мощностью (MGP) 140 Вт, до 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-4800 МГц и твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью до 2 ТБ в массиве RAID 0.

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Чтобы ноутбук не перегревался при полной нагрузке, в Predator Helios Neo 16 интегрирована усовершенствованная система охлаждения Acer с цельнометаллическим вентилятором AeroBlade 5-го поколения и жидкометаллической термопастой.

Предлагается несколько различных вариантов панелей, включая дисплей WQXGA (2560×1600) IPS с частотой 165 Гц, и яркостью 500 нит, а также дисплей WUXGA (1920×1200) с частотой обновления 165 Гц, и яркостью 400 нит. Оба покрывают 100% цветового диапазона sRGB и имеют время отклика 3 мс. Ёмкость аккумулятора достигает 90 Втч.

Acer Predator Triton 14

Acer Predator Triton 14 – ноутбук, предназначенный для игр и работы. Устройство оснащено процессором Intel Core i7-13700H 13-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTXTM 4070 или 4050, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6000 МГц и слотом для твердотельного накопителя M.2.

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Помимо обычных 14-дюймовых дисплеев IPS с разрешением 1200p или 1600p и частотой обновления 165 Гц, Acer предлагает новый экран Mini-LED с разрешением 2560×1600 и частотой 250 Гц, который значительно ярче до 600 нит. Все три варианта имеют 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и время отклика 3 мс. Также предусмотрена усовершенствованная система охлаждения с технологией вентиляторов AeroBlade 3D 5-го поколения с оптимизацией воздушного потока Vortex Flow и жидкометаллическим тепловым решением. Толщина корпуса составляет 19,9 мм, вес – 1,7 кг. Ёмкость аккумулятора составляет аккумулятор на 76 Втч.

Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition оснащён процессором Intel Core i9-13900HX 13-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTXTM 4080 и до 32 ГБ более быстрой памяти DDR5-5600 МГц.

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Как и прежде, он сочетает в себе решение SpatialLabs для отслеживания взгляда, стереоскопический 3D-дисплей и технологии рендеринга сцен в реальном времени. В лэптопе используется 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 3840×2160 в 2D-режиме, но стереоскопический модуль обеспечивает разрешение 1920×2160 в 3D-режиме.

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