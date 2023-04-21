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Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК, апрель 2023

Игровая индустрия медленно приближается к ежегодной засухе, однако в 2023 году начало лето обещает быть громким. До релиза Tears of the Kingdom осталось всего ничего, а июнь так вообще полон громких премьер: от Street Fighter 6 до Final Fantasy XVI. Но пока их пора не наступила, рассказываем, во что можно поиграть на этих выходных.

Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК
© Steam

Beyond Blue

Видео дня

В Epic Games Store раздают Beyond Blue: медитативное приключение, посвященное бескрайним морским глубинам. Игроку предстоит примерить на себя роль дайвера и подробно изучить обитателей океана: от растений и кораллов до китов, черепах и многих других животных. Последний раз подводные миры выглядели так же хорошо разве что в Subnautica или ABZU — не проходите мимо, если вам нравится эта тема. Beyond Blue можно бесплатно добавить в библиотеку до 27 апреля.

Epic Games Store

Never Alone

Следующая игра раздачи Epic Games Store — головоломка Never Alone, вдохновленная преданиями коренных народов Аляски. Маленькая девочка и ее компаньон полярный лис отправляются на поиски источника бесконечной вьюги, которая поставила родную деревню на грань голода. Never Alone также можно проходить в кооперативе на случай, если вы хотите решать множество головоломок совместно с товарищем. Игру можно забрать до 27 апреля.

Epic Games Store

Desktop Dungeons

В Steam недавно состоялся релиз Desktop Dungeons: Rewind, и поэтому случаю разработчики отдают оригинальную игру бесплатно. Это пошаговый roguelike с элементами головоломки, где нужно изучать подземелья, собирать сокровища и прокачивать героев — но каждый забег занимает от силы 10 минут. Сами разработчики обещают почти бесконечную реиграбельность, поэтому если вы подустали от других таймкиллеров, то Desktop Dungeons стоит дать шанс. Игру можно бесплатно забрать до 25 апреля.

Steam

Tray Racers!

Яркие аркадные гонки по песчаным дюнам верхом на подносах. Tray Racers! — идеальная игра, если вы соскучились по временам, когда можно было целыми днями кататься на ледянках… Правда, вместо снега здесь — выжженные пески, каньоны и пустыни. Гоночные треки генерируются процедурно, поэтому Tray Racers! может стать весьма реиграбельным развлечением для вечеринок.

Steam

Sparky Marky

Наконец, Sparky Marky — очередной хоррор из жанра «страшных детских маскотов». В заброшенном детском лагере произошло нечто необъяснимое, и игроку предстоит выяснить, какие секреты он скрывает, параллельно скрываясь от ожившего костюмированного талисмана. По словам разработчиков, для этого даже придется сверять найденные улики через Discord-сервер.

Steam
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