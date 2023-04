Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК

Игровая индустрия медленно приближается к ежегодной засухе, однако в 2023 году начало лето обещает быть громким. До релиза Tears of the Kingdom осталось всего ничего, а июнь так вообще полон громких премьер: от Street Fighter 6 до Final Fantasy XVI. Но пока их пора не наступила, рассказываем, во что можно поиграть на этих выходных.

В Epic Games Store раздают Beyond Blue: медитативное приключение, посвященное бескрайним морским глубинам. Игроку предстоит примерить на себя роль дайвера и подробно изучить обитателей океана: от растений и кораллов до китов, черепах и многих других животных. Последний раз подводные миры выглядели так же хорошо разве что в Subnautica или ABZU — не проходите мимо, если вам нравится эта тема. Beyond Blue можно бесплатно добавить в библиотеку до 27 апреля.

Следующая игра раздачи Epic Games Store — головоломка Never Alone, вдохновленная преданиями коренных народов Аляски. Маленькая девочка и ее компаньон полярный лис отправляются на поиски источника бесконечной вьюги, которая поставила родную деревню на грань голода. Never Alone также можно проходить в кооперативе на случай, если вы хотите решать множество головоломок совместно с товарищем. Игру можно забрать до 27 апреля.