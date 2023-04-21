EA и Full Circle поделились новыми подробностями грядущей Skate

У новой Skate ещё нет даты выхода. В прошлом июле разработчики показывали геймплей очень ранней версии проекта — «пре-пре-пре-альфы» версии. А в начале этого года появились новые подробности лутбоксов, которые обнаружили в плейтесте игры.