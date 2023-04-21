EA и Full Circle поделились новыми подробностями грядущей Skate
EA и разработчики из Full Circle представили свежее видео, посвящённое разработке грядущей Skate и внутриигровым активностям. Собрали самое интересное:
- студия всё ещё находится на раннем этапе создания дизайна прогресса и наград — скоро появится больше информации;
- активности в новой Skate строятся на трёх основных столпах: постоянно меняющийся игровой опыт, правила внутриигровой реальности (а не нашей) и поддержка сообщества;
- в настоящее время разработчики тестируют следующие типы активностей: короткие и одиночные испытания, которые периодически чередуются и предлагают новый вызов; pop-ups или динамичные городские события для совместного прохождения; мероприятия сообщества; активности под названием Throwdowns, которые настраиваются и инициируются самими пользователями;
- активности будут иметь три уровня сложности — чем сложнее уровень, тем лучше награды;
- предусмотрены и модификаторы сложности с дополнительными ограничениями;
- игроков также ждёт геймплей под названием flumping — комбинация flicking (резкое движение, толчок) и jumping (прыжок).
У новой Skate ещё нет даты выхода. В прошлом июле разработчики показывали геймплей очень ранней версии проекта — «пре-пре-пре-альфы» версии. А в начале этого года появились новые подробности лутбоксов, которые обнаружили в плейтесте игры.