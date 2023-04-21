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22 минуты назад

Hi-Fi Rush не оправдала ожиданий Microsoft — Джефф Грабб

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Если верить информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, популярный ритм-экшен Hi-Fi Rush не принёс авторам столько денег, сколько рассчитывалось. А Microsoft, отметил Грабб, в последнее время в целом недовольна тем, что происходит в Xbox.

Инсайдер: Hi-Fi Rush не оправдала ожиданий Microsoft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то что критики и аудитория приняли проект очень положительно, он принёс мало денег разработчикам и самой Microsoft. По мнению Грабба, у этого может быть пара причин.

Первая — выход игры в Game Pass. Как отметил журналист, если тайтл попадает в подписку, его просто не покупают. Вторая — отсутствие рекламной кампании, ведь Hi-Fi Rush выпустили прямо в день анонса.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox Series X/S.

Игры,Microsoft,
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