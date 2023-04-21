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Авторы Genshin Impact показали атмосферный ролик «Возвращение домой»

Создатели Genshin Impact опубликовали на YouTube трогательную катсцену из игры под названием «Возвращение домой».

Авторы Genshin Impact показали атмосферный ролик «Возвращение домой»
© Игромания.ру

«Зачем мы рождаемся? Что мы любим? Почему не можем отпустить?Когда ответы жизни открываются один за другим, оказывается, что мы напрасно истратили вечность на «ложный» путь.Наши появление и увядание остаются для людей загадкой, и только чувства с воспоминаниями свидетельствуют о нашем росте.Но мы до сих пор твёрдо верим, что наше существование не бесцельно.Это наш дом. Он не станет судить, что в жизни правильно, а что нет. Он просто скажет, добро пожаловать домой».

Напомним, что на прошлой неделе Genshin Impact получила свежее обновление 3.6 «Торжество разума», которое добавило в игру новые области, персонажей, истории и многое другое.

А уже 26 апреля HoYoverse выпустит Honkai: Star Rail, новую космическую ролевую игру с путешествиями по неизведанным мирам. Недавно проект получил свежий трейлер, посвящённый персонажу по имени Гепард.

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