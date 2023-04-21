Авторы Genshin Impact показали атмосферный ролик «Возвращение домой»
Создатели Genshin Impact опубликовали на YouTube трогательную катсцену из игры под названием «Возвращение домой».
«Зачем мы рождаемся? Что мы любим? Почему не можем отпустить?Когда ответы жизни открываются один за другим, оказывается, что мы напрасно истратили вечность на «ложный» путь.Наши появление и увядание остаются для людей загадкой, и только чувства с воспоминаниями свидетельствуют о нашем росте.Но мы до сих пор твёрдо верим, что наше существование не бесцельно.Это наш дом. Он не станет судить, что в жизни правильно, а что нет. Он просто скажет, добро пожаловать домой».
Напомним, что на прошлой неделе Genshin Impact получила свежее обновление 3.6 «Торжество разума», которое добавило в игру новые области, персонажей, истории и многое другое.
А уже 26 апреля HoYoverse выпустит Honkai: Star Rail, новую космическую ролевую игру с путешествиями по неизведанным мирам. Недавно проект получил свежий трейлер, посвящённый персонажу по имени Гепард.