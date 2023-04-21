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Capcom выпустила демоверсию файтинга Street Fighter 6

Capcom провела большой стрим, посвящённый Street Fighter 6. Разработчики поделились новыми подробностями файтинга. Но главным анонсом стал выход бесплатной демо-версии, которая уже доступна пользователям PlayStation 4 и PlayStation 5.

Capcom выпустила демоверсию файтинга Street Fighter 6
© Чемпионат.com

Пользователи консолей Xbox и ПК смогут загрузить демо через неделю — 26 апреля. В пробной версии игроки могут создать своего персонажа, сразиться со знакомыми противниками на новых аренах, а затем перенести своего героя в полную версию проекта.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Авторы заявили, что продолжат поддерживать игру и после релиза, как и пятую часть в своё время. В течение первого года в проект добавят четырёх бойцов: Рашида, Аки, Эда и Акуму.

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