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Sony купила Firewalk Studios, которая работает над MMO-игрой для PlayStation

В апреле 2021 года Sony объявила о новом сотрудничестве: студия Firewalk, дочернее подразделение ProbablyMonsters, взялась за создание новой высокобюджетной онлайновой игры для PlayStation. А теперь это сотрудничество становится ещё более тесным: Firewalk Studios стала частью Sony.

Sony купила Firewalk Studios, которая работает над MMO-игрой для PlayStation
© Игромания.ру

Компания сообщила, что была впечатлена стремлением опытной команды создать современную и инновационную многопользовательскую игру. Sony хочет продолжать вкладывать средства в эту разработку, а технический и творческий опыт команды Firewalk поможет всей группе PlayStation Studios.

Пока что ничего не известно об игре, над которой трудятся бывшие разработчики Apex Legends, Mass Effect, BioShock Infinite, Destiny, Guitar Hero 2 и других известных проектов. Глава студии Firewalk заявил, что попадание в семью PlayStation Studios — очередной шаг в многолетнем тесном сотрудничестве и одновременно начало нового захватывающего приключения.

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