Украинского комментатора забанили на Twitch — он обвинил в этом модераторов из России

Вилата забанили на Twitch — он обвинил в этом модераторов из России
Украинский киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай был заблокирован на платформе Twitch вместе с другими украинскими деятелями — Сеней и Ухо. В произошедшем Вилат винит россиян, а именно российских модераторов платформы.
Российские модераторы Twitch, отвечающие за модерацию стримеров Восточной Европы, забанили мой канал на 7 дней за разжигание ненависти. Я вообще-то недели две не стримил. И на моем канале стримились матчи второго дивизиона DPC, но ведь если у тебя в голове песни Элджея и творчество Толстого, то места на мозг и логические выводы не хватает.
Комментатор настроен серьезно и собирается подать апелляцию:
Конечно, я подам апелляцию, но не по причине того, что собирался стримить сегодня или в эфир на Maincast собирался, просто я [доберусь] до россиян, засевших на Twitch, и, конечно, до украинцев, которые там работают. Времени свободного у меня достаточно, [достану] и мертвого.
Ранее киберспортивная студия комментатора Maincast окончательно отказалась от освещения турниров на русском языке.