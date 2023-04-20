$81.62-0.0489.46+0.09

Вилата забанили на Twitch — он обвинил в этом модераторов из России

Украинский киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай был заблокирован на платформе Twitch вместе с другими украинскими деятелями — Сеней и Ухо. В произошедшем Вилат винит россиян, а именно российских модераторов платформы.

Украинского комментатора забанили на Twitch — он обвинил в этом модераторов из России
© Cq.ru

Российские модераторы Twitch, отвечающие за модерацию стримеров Восточной Европы, забанили мой канал на 7 дней за разжигание ненависти. Я вообще-то недели две не стримил. И на моем канале стримились матчи второго дивизиона DPC, но ведь если у тебя в голове песни Элджея и творчество Толстого, то места на мозг и логические выводы не хватает.

Комментатор настроен серьезно и собирается подать апелляцию:

Конечно, я подам апелляцию, но не по причине того, что собирался стримить сегодня или в эфир на Maincast собирался, просто я [доберусь] до россиян, засевших на Twitch, и, конечно, до украинцев, которые там работают. Времени свободного у меня достаточно, [достану] и мертвого.

Ранее киберспортивная студия комментатора Maincast окончательно отказалась от освещения турниров на русском языке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий