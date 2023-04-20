Украинского комментатора забанили на Twitch — он обвинил в этом модераторов из России

Конечно, я подам апелляцию, но не по причине того, что собирался стримить сегодня или в эфир на Maincast собирался, просто я [доберусь] до россиян, засевших на Twitch, и, конечно, до украинцев, которые там работают. Времени свободного у меня достаточно, [достану] и мертвого.