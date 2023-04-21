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Blizzard прислушалась к игрокам и внесла ряд изменений в Diablo 4

Blizzard поговорила с IGN о некоторых изменениях в Diablo IV, которые были реализованы на основе пользовательского фидбека после двух бета-тестов:

Blizzard прислушалась к игрокам и внесла ряд изменений в Diablo 4
© Игромания.ру
  • разработчики сделали задачи в подземельях максимально интересными и сократили необходимость повторно проходить одни и те же маршруты;
  • кроме того, в сами задачи были внесены некоторые корректировки, облегчающие их выполнение. Например, цель игрока — убить всех монстров в подземелье. Если раньше можно было пропустить зомби, не заметив его в каком-нибудь углу, то теперь некоторые из этих существ начнут преследовать игрока по пятам;
  • случайные события в подземельях теперь будут происходить чаще — вероятность натолкнуться на такой контент увеличилась с 10% до 60%;
  • классам персонажей изменили баланс, добавив некоторые баффы. Отдельно отмечается, что варвару увеличат сопротивление урону на 10%;
  • дополнительно разработчики переработали шрифты для текста, убрали кнопку «сброс подземелья» и сделали Мясника более смертоносным.

Изменения можно будет наблюдать на новом этапе открытого бета-тестирования Diablo IV, которое пройдёт в мае. Релиз самой игры, напомним, состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC.

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