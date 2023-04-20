$81.62-0.0489.46+0.09
50 минут назад

Президент Бразилии обвинил игровую индустрию в развитии у детей жестокости

Ferra.ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления раскритиковал родителей, позволяющих играть своим детям в различные игры на планшетах, чтобы успокоить их. Он подчеркнул опасность игр для детей.

Президент Бразилии обвинил игровую индустрию в развитии у детей жестокости
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам политика, игры учат детей жестокости и в конечном итоге — убийствам. В целом он отметил опасность современной игровой индустрии.

Для иллюстрации своих слов Силва напомнил о трагедии, произошедшей в Бразилии в начале апреля. Тогда мужчина с топором ворвался в детский сад, убив четверых детей. Но полиция не нашла связи между его мотивацией и видеоиграми.

«В играх нет ни слова о любви, ни слова о воспитании. Они учат детей убивать. И каждый раз смертей больше, чем во Второй мировой войне. Вы только посмотрите на игры ваших детей», — заявил бразильский лидер.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий